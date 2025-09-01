S Tino in Thomasom rajalo 1200 noš

Repen in Col še nista videla tolikšnega števila noš. S kraškim parom, Tino Forčič in Thomasom Velikonjo, je rajalo rekordnih 1200 noš. Pred tremi leti je bilo noš nekaj več kot 1000, od zadnje izvedbe etnografskega praznika se je veliko število mladih odločilo, da si sešije tradicionalno kraško obleko. Ob 17. uri sta se Tina in Thomas na repenskem Placu prvič zavrtela kot mož in žena in odprla ples, ki ga je z glasbo spremljali Vražji muzikanti.

Kraška ohcet je imela letos mlad obraz. Cel kup je bilo otrok, tudi malčkov, ki so odeti v bele srajčke capljali za starši ali so spali v njihovem naročju. Najstnikov s slamniki na glavi ni bilo videti konca, pa deklic z belimi nošami in modrim trakom za pasom. Mladi pari v noši so plesali, se objemali in poljubljali, potem so bili tu seveda zvesti obiskovalci etnografskega praznika, ki na ohcet v noši prihajajo že desetletja. Vsi povrsti pa so povedali, da noša zanje ni le obleka. Dejali so, da jih je zjutraj, ko so si jo nadeli, narodna noša »objela«. 1200 noš na 28. Kraški ohceti je torej danes dokazalo, da je slovenska narodna zavest na Krasu še kako živa.