Šakali so se sredi Repna spravili nad ovci

Lačnim šakalom sploh ni mar za hiše, pse in točo. V noči s četrtka na petek, ko so po tržaškem krasu klatile silovite nevihte, so namreč šakali napadli in ubili dve ovci repenskega kmetovalca in občinskega odbornika Omarja Marucellija. Ta zahteva sedaj korenitejše ukrepanje proti manjšim a ne manj agresivnim sorodnikom volka.

Zemljišče, na katerem se je pasla deseterica ovc, se nahaja na robu repenskega vaškega jedra, v zeleni oazi med hišami pod baliniščem in telovadnico. »To je vrt,« je o ograjenem zemljišču dejal Marucelli, ki je v odboru županje Tanje Kosmina med drugim pristojen prav za kmetijstvo in okolje. Območje je namreč bolj urejeno od tistih, kjer se ponavadi zadržujejo njegove ovce. Tja jih je izkušeni živinorejec preselil prav z namenom, da bi jih zavaroval pred divjimi živalmi. Gozdarski policisti so mu namreč dejali, da bodo ovce v vasi na varnem. Pa niso bile. Za Marucellija to namreč ni bil prvi usoden napad na njegove kodraste živali

Kot rečeno so šakali - Marucelli in gozdarska policija ne jemljejo v poštev drugih možnih zveri - v deževni noči s četrtka na petek napadli, ubili in deloma pojedli dve ovci. Ena je bila med našim ogledom območja in kadavrov v petek zvečer skoraj v celoti pojeta, ostale so glava, del kožuha in kopica kosti, druga je imela načeto zadnjico. »To je moje življenje,« je o ovcah Primorskemu dnevniku dejal Marucelli. Preostalih osem ovc je od petka na varnem, živinorejec pa si postavlja mnogo vprašanj za prihodnost.