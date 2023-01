Saksofon v ospredju drevi v Knulpu

Trst Slovenski saksofonist Blaž Švagan bo protagonist nocojšnjega koncerta, ki ga v baru Knulp (v Ulici Madonna del mare 7/a) ob 20.15 prireja tržaški džezovski krožek Thelonious. Predstavil se bo s skupino Sound in Time, ki jo sestavljajo še italijanski vibrafonist Nazareno Caputo, slovenski kontrabasist Miha Koren ter brazilski bobnar in tolkalist Matheus Jardin.

Blaž Švagan je primarno izbral študij medicine, saksofon pa vpisal vzporedno. Zatem je glasbeni študij na konservatoriju v Celovcu prevzel vodilno vlogo, sočasno pa sam še vedno deluje na obeh področjih. Glasbo ne samo izvaja, tudi sklada jo, in to uspešno, saj je leta 2016 prejel strokovno nagrado jazzon za jazz kompozicijo, ki jo na podlagi javnega razpisa in po oceni strokovne komisije vsako leto podelijo v sklopu festivala Jazzinty. Igral je s številnimi znanimi džezisti, ustanovil svoj trio, nato kvintet, pred dvema letoma je bil uspešen z večžanrsko obarvanim projektom Multiversal.

Sedanji Sound in Time z vrhunskim italijanskim vibrafonistom Nazarenom Caputom pa je njegov zaenkrat zadnji glasbeni dosežek.