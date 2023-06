Salvatores drevi v Ljudskem vrtu o Casanovi

V tržaškem Ljudskem vrtu bo drevi ob 21. uri režiser in oskarjev nagajenec Gabriele Salvatores predstavil svoj zadnji film Il ritorno di Casanova. V glavni vlogi nastopa igralec Toni Servillo. Zgodba govori o uveljavljenem režiserju, ki mu je ime Leo Bernardi. Ta se ne sprijazni z dejstvom, da se njegova kariera bliža koncu. Za svoj zadnji film se odloči, da bo v njem predstavil zgodbo obubožanega beneškega ljubimca Casanove. Na poti v svoje Benetke spozna dekle Marcolino. Med osvajanjem pa razume, da se je postaral in žensk ne uspe več omrežiti. Vstopnica za predstavitev in ogled filma znaša 3,5 evra.