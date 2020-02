Salvini o norcih, ki zanikajo holokavst in fojbe

Okrog 50 ljudi se je zjutraj zbralo pri fojbi v Bršljanovki ob cesti med Opčinami in Colom. Največje pozornosti je bil deležen vodja Lige Matteo Salvini, ki je novinarjem poudaril, da je zanikanje pobojev, ki so jih ob koncu druge svetovne vojne zakrivili »slovanski komunisti« nesprejemljivo dejanje. Dodal je, da so »norci« tudi tisti, ki zanikajo holokavst ali rišejo kljukaste križe. Krajše slovesnosti so se udeležili tudi tržaški župan Roberto Dipiazza, parlamentarca Sandra Savino in Maurizio Gasparri in nekaj deželnih svetnikov, med njimi Danilo Slokar.

Sledi osrednja svečanost v Bazovici.