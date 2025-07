Samer v vodstvu šole MIB

Tržaški podjetnik Enrico Samer po novem sedi v upravnem odboru poslovne šole MIB School of management. Nasledil je Zena D’Agostina, nekdanjega predsednika tržaške pristaniške uprave.

Člani upravnega odbora šole, ki domuje na Frnedu, so direktorji nekaterih znanih krajevnih podjetij oziroma velikih družb, ki delujejo v Trstu. Predseduje mu direktor skupine Generali Cristiano Borean, ob njem sedijo podpredsednik Giacomo Campora (Allianz) in člani Camilla Benedetti (skupina Danieli), Diego De Giorgi (Standard Chartered Plc), Cristian Fabbri (Hera Group), Pierroberto Folgiero (Fincantieri), Alberta Gervasio (Civibank), Andrea Illy (Illycaffè), Stefano Venier (nekdanji direktor Snam). V upravnem odboru sedi tudi ustanovitelj šole Vladimir Nanut, ki je pojasnil, da je družba Samer & Co. Shipping dolgoletni partner šole in dejavno sodeluje pri njenih pobudah.