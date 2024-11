Italijanski avtorski pevec Samuele Bersani 18. decembra letos ne bo nastopil v tržaškem gledališču Rossetti. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je moral Bersani zaradi bolezni zamakniti datume svoje turneje po Italiji. V Trstu bo po novem nastopil 2. aprila 2025. Vstopnice za decembrski koncert ostajajo v veljavi. Kdor se aprilskega dogodka ne bo udeležil, lahko terja vrnitev vstopnine. To lahko stori do 9. decembra in sicer tam, kjer je kupil vstopnico za koncert.