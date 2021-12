Sanacija mostov nad kanalom se oddaljuje

Projekt za obnovo dveh dotrajanih mostov nad kanalom bo treba narediti na novo. Po enem letu večkrat začetih obnovitvenih del bo morala Občina Trst ponovno izdati odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa, kar pomeni, da bo na začetek prenove v pravem pomenu besede treba še malce počakati. Praznjenje kanala pod Rusim mostom se je izkazalo za misijo nemogoče. Čeprav je v vsem tem času izvajalec del večkrat poskusil v kanal namestiti posebne črpalke, ki bi črpale vodo. A vsi poskusi so bili neuspešni. In po skoraj letu dni se je župan Roberto Dipiazza moral vdati in vendarle priznati, da kanala ni mogoče izprazniti. In da bodo sanacijo mostov morali opraviti od zgoraj in ne od spodaj, kot je bilo sprva predvideno. Kar bo vsekakor bolj zahtevno za delavce.

Novico je župan sporočil pred dnevi, točno leto dni potem, ko so zaradi izredno slabega stanja dveh mostov (Beli in Zeleni most) tovornim vozilom, težjim od sedem ton in pol in avtobusom prepovedali vožnjo na nabrežju 3. novembra (med Ul. Rossini in Bellini). Ob tisti priložnosti je tudi napovedal, da bo treba ponovno pripraviti načrt in objaviti razpis za izvajalca del. Naložba je bila po prvotnem načrtu vredna 450 tisoč evrov, izvajalec del pa bi v kanal moral namestiti posebne pregrade, ki bi služile za opazovanje nižanja vodne gladine. Nato bi delavci morali namestiti črpalke, ki bi iz kanala izčrpale vodo. Ko bi bil proces praznjenja končan, bi se lahko začela sanacija dotrajanih konstrukcij. Dela bi se lahko začela šele, ko gladina vode ne bi bila višja od enega metra. Samo takrat bi bilo mogoče namestiti splave, ki bi delavcem več mesecev služili kot delavski odri.