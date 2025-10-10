SDD Jaka Štoka spet ponuja šolski abonma Jakec

Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka tudi v tem šolskem letu ponuja otrokom šolski gledališki abonma Jakec. Prva predstava bo kot običajno v okviru martinovanja: na sporedu bo v ponedeljek, 10. novembra, ko bodo na Proseku gostili Gledališče Fru Fru s predstavo Lili in Bine. To sta čebelici, ki ju učenci spoznavajo v šolskih učbenikih.

Sledilo bo februarsko gledališko druženje, ki bo letos povezano z zimskimi olimpijskimi igrami in s slovenskimi športniki, ki se bodo v času slovenskega kulturnega praznika mudili v Cortini. Niz abonmaja Jakec se bo zaključil s spomladansko gledališko predstavo.