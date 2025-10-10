VREME
DANES
Petek, 10 oktober 2025
Iskanje
Društva

SDD Jaka Štoka spet ponuja šolski abonma Jakec

Prva predstava bo kot običajno v okviru martinovanja. Gostili bodo Gledališče Fru Fru s predstavo Lili in Bine

Spletno uredništvo |
Prosek |
10. okt. 2025 | 16:06
    SDD Jaka Štoka spet ponuja šolski abonma Jakec
    Prizor gledališkega ustvarjanja SDD Jaka Štoka (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Slovensko dramsko društvo Jaka Štoka tudi v tem šolskem letu ponuja otrokom šolski gledališki abonma Jakec. Prva predstava bo kot običajno v okviru martinovanja: na sporedu bo v ponedeljek, 10. novembra, ko bodo na Proseku gostili Gledališče Fru Fru s predstavo Lili in Bine. To sta čebelici, ki ju učenci spoznavajo v šolskih učbenikih.

Sledilo bo februarsko gledališko druženje, ki bo letos povezano z zimskimi olimpijskimi igrami in s slovenskimi športniki, ki se bodo v času slovenskega kulturnega praznika mudili v Cortini. Niz abonmaja Jakec se bo zaključil s spomladansko gledališko predstavo.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: