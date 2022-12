Še tretji razpis Invitalie za razvoj pristanišča

Agencija Invitalia, ki posluje kot enotna nabavna služba za tržaško pristaniško upravo, je objavila nov razpis za preverjanje načrtov del za širjenje tržaškega pristanišča, ki bodo potekala pod okriljem Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Postopek je vreden 4,2 milijona evrov, vloge pa bodo zbirali do 17. januarja 2023. S tem razpisom bo Invitalia določila, kdo bo preverjal, ali predstavljeni načrti odgovarjajo zakonom.

Kot znano nameravajo tržaško pristanišče nadgraditi, da bi postalo ključno logistično središče za srednje-vzhodno Evropo. Pri Orehu, kjer bo zrasel nov terminal, bodo povečali število pomolov in obnovili že obstoječe pri žaveljskem industrijskem kanalu (sredstva znašajo 45 milijonov evrov). Posodobili bodo poleg tega sedmi pomol (100,5 milijona) in razširili prostocarinsko cono ter okrepili prometne povezave in objekte (180 milijonov evrov).

Razpis predstavlja nov korak naprej in se pridružuje prejšnjima dvema o izvedljivosti načrta terminala in sedmega pomola, ki sta se zaključila z oddajo del.