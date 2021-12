Še zadnje tržaško stanovanje SFRJ

V Trstu obstaja stanovanje, ki je last Socialistične federativne republike Jugoslavije. Ali, bolj pravilno: stanovanje je bilo do njenega razpada v lasti SFRJ, nato je bilo v posesti Slovenije, na podlagi najnovejšega dogovora med državami naslednicami pa bo dodeljeno Severni Makedoniji in Srbiji. Tako so se dogovorile države, nastale na pogorišču nekdanje Jugoslavije, ki si tudi dobrih trideset let po njenem razpadu, niso še razdelile vseh nepremičnin.

Stanovanje v Ulici Baseggio 69/I na Greti je v zadnjih letih uporabljal Dijaški dom Srečko Kosovel. Kot nam je potrdil ravnatelj Gorazd Pučnik, so lahko na podlagi dogovora s slovenskim konzulatom, stanovanje ponudili v uporabo učiteljici, ki je v zadnjih letih nudila učno pomoč tako v Dijaškem domu kot v nekaterih slovenskih šolah na Tržaškem.

S slovenskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so z dodelitvijo stanovanja v Trstu Severni Makedoniji in Srbiji, države naslednice razdelile vse diplomatske nepremičnine nekdanje skupne države v regiji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). V preostalih regijah je ostalo še nekaj nerazdeljenih nepremičnin, pri nekaterih je potrebno razjasniti še pravno formalni status.