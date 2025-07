Sedmi Topolino zaživel v prenovljeni obleki

Pri Topolinih na barkovljanski rivieri je za kopalce od včeraj dostopna sedma polkrožna kopališka terasa, s stopničkami za dostop do vode in ploščadjo, s katere se je mogoče pognati med valove.

Izrednih vzdrževalnih del je za ta delček obale, ki ga je jeseni leta 2023 poškodovalo neurje, konec. Novo pridobitev sta včeraj javnosti predstavila tržaški župan Roberto Dipiazza in občinska odbornica za javne naložbe Elisa Lodi. Kot sta napovedala, bodo čez teden dni za kopalce odprli tudi šesti Topolino, četrta in peta terasa priljubljenega kopališča, ki ju je pobesnelo morje najbolj poškodovalo, pa bosta ostali nedostopni do jeseni.