Sejem Olio Capitale pritegnil številne obiskovalce

Sejem ekstra deviškega oljčnega olja Olio Capitale, ki je od petka do nedelje potekal v kongresnem centru v Starem pristanišču, je bil zelo uspešen. V treh dneh je sejem obiskalo 14.200 obiskovalcev, kar je 18% več kot lani, so sporočili s Trgovinske zbornice, ki že od vsega začetka prireja to sejemsko prireditev.

Njen predsednik Atonio Paoletti je ob tej priložnosti dejal, da sem jim je obrestovalo ciljati na visoko kakovostne izdelke. Veseli ga, da sejem beleži rast kljub temu, da se vse več mest na različnih koncih Italije posveča tovrstnim dogodkom, in da se razstavljavci še vedno radi odločajo za Trst. Na letošnjem sejmu je sodelovalo 212 razstavljavcev iz različnih italijanskih regij, prevladovali so sicer oljkarji iz juga Italije. V Trstu je bila dobro zastopana tudi grška oljkarska skupnost, ki je obljubila, da bo prihodnje leto še okrepila svojo prisotnost.

Zanimiv je tudi podatek, da so se sejma udeležili tudi številni grosisti in tudi gostinci iz različnih evropskih držav. Proizvajalci oljčnega olja so imeli na voljo kar 600 srečanj, na katerih so se lahko spoznali z bodočimi strankami. Na prireditvi so letos govorili tudi o široki paleti izdelkov, ki jih je mogoče narediti iz ekstra deviškega oljčnega olja. V fokus so postavili slaščice in sladolede iz olja, kreme in druge kozmetične izdelke. Odlično so šla v prodajo tudi majhna oljčna drevesa, so sporočili organizatorji dogodka, ki je letos doživel 17. izdajo.

Zadovoljstvo je bilo čutiti tudi med razstavljavci. Sogovorniki so nam povedali, da so v soboto in nedeljo beležili naval obiskovalcev, nekoliko slabši obisk je bil v petek, kar pa je bilo pričakovati, saj so mnogi delali. Z izvrstnimi številkami se lahko pohvali tudi Oil Bar, ki je tudi letos promoviral kulturo ekstra deviškega oljčnega olja. Kupci so se v tem baru lahko usedli in okusili različna olja.