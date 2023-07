Šel v gledališče, psa pa več ur pustil v vročem avtomobilu

Lokalna policija in gasilci so morali pred nedavnim posredovati, da bi iz vročega avtomobila rešili psa, ki ga je tam pustil lastnik. 16. julija je namreč mimoidoča v Ulici Pindemonte okrog 21. ure opazila psa, ki je bil zaprt v prtljažniku avtomobila in je glasno lajal. Poklicala je na pomoč, tja pa so se odpravili lokalna policija in gasilci, ki so ugotovili, da je zaradi velike vročine bolje, da psa rešijo iz avtomobila, glede na to, da jim ni uspelo kontkatirati lastnika, ki ima stalno prebivališče izven Trsta.

Odprli so vrata avtomobila, ne da bi ga pri tem poškodovali, in s pasjim čuvajem rešili psa, ki je bil vidno prestrašen. Najprej so poskrbeli, da so ga odžejali, nato pa ga je čuvaj odpeljal v pasje zavetišče. Veterinar zdravstvenega podjetja Asugi je pregledal psa in ugotovil, da je v dobrem zdravstvenem stanju.

Lokalna policija je lastniku avtomobila pustila sporočilo. Ta se je javil okrog 23. ure in razložil, da se je z družino odpravil v Trst, da bi si ogledal gledališko predstavo in da je psa pustil v avtomobilu le nekaj ur. Moškega so zato lokalni policisti ovadili zaradi mučenja živali.