Šempolaj in njegovi klovni

Ves Šempolaj se že več mesecev pripravlja na pust in tradicionalne pustne sprevode. V majhni kraški vasici, kjer so tradicijo pustnih vozov oživeli leta 2013, so se letos odločili, da se soočijo z aktualno politično obarvano temo: klovni. Klovni? Točno tako! Na račun Šempolajcev so letos prišli politiki in njihovi volilci, katerih skupna lastnost je ta, da so kakor klovni.

V šotoru za vaškim spomenikom tako skupina mladih pustarjev marljivo barva in končuje pustni voz, v bližnji štalci pa skupina šivilj, oziroma »modnih kreatork« ustvarja pustne obleke. »Obleke v celoti ustvarjamo sami. Izvirni in barvani kostumi, so namreč dodana vrednost voza,« nam razloži Elena Legiša, ena od starešin šempolajskega pusta. Okoli voza bo tako rajalo in se veselilo približno 150 maškar, oblečenih v klovne z rddečimi nosovi in bombetkami na glavah, na vozu pa bo kraljevalo šest klovnov ali t.i. jack in the box, ki skačejo iz volilnih skrinjic. Delo z vozom v šotoru koordinirata Patrik Krevatin in Cristian Radivo, poleg njih pa sodeluje veliko število mladih:posebnost šempolajskega voza je namreč ravno ta, da je večina pustarjev zelo mladih, zelo dobro pa je zastopan tudi nežni spol. Kakor se za pustni voz spodobi tudi v Šempolaju ni manjkalo hrane in pijače: s smešnicami, smehom ter marsikatero pločevinko piva so šempolajski pustarji tako ponovno dokazali, da sta ključ do uspeha dobra volja, smeh in razposajenost, skratka vse lastnosti pusta.