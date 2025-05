Šentjakobski skate park čaka obnova

Šentjakobski skate park oz. park za rolerje v Ulici Petitti di Roreto čakajo obnovitvena dela. Kakor je zbranim včeraj napovedal tržaški občinski odbornik za politike ozemlja Michele Babuder se bodo dela začela prihodnji teden in bodo trajala okvirno 120 dni.

Kaj predvidevajo dela? Najprej bodo zamenjati sedanjo železno ograjo, ki obdaja zacementirano površino, da je ne bo več mogoče preskakovati. Neznanci so namreč izkoriščali zlasti nočne ure, da so si dali duška z mazanjem, prepovedanim grafitiranjem vsakršne površine ali premikanjem klopi po območju. »Dostop do območja bo tako omejen, kar bo omogočilo večjo varnost in večji mir,« je dejal odbornik in opozoril, da je bila to prošnja krajanov oz. stanovalcev tamkajšnjih blokov.

Ograja bo po novem visoka 2,40 metra in bo spoštovala vse predpise o športnih površinah in opremi za rolkanje in za kolesa bmx (bicycle motocross).

Kar se same površine parka tiče, bodo tehniki preverili stanje opreme in poskrbeli za potrebna vzdrževalna dela in obnovo obrabljenih ali poškodovanih elementov. Dela bodo skupno vredna nekaj manj kot 140 tisoč evrov, izvedlo pa jih bo podjetje Ilse.