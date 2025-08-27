September bo v Trstu vijolično obarvan

Tudi letos bo september v Trstu vijolično obarvan. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki ga obeležujemo 21. septembra, se bodo ves mesec vrstile pobude, ki jih prireja tržaško dobrodelno Združenje de Banfield za spoznavanje posledic demence in Alzheimerjeve bolezni. Vijolična barva, simbol ozaveščanja o bolezni, s katero se spopada po vsem svetu več kot 58 milijonov ljudi, v Furlaniji - Julijski krajini pa več kot 27 tisoč ljudi, bo 21. septembra obarvala palače, vodomete in simbolne lokacije v tržaškem mestnem središču. Pojavila pa se bo tudi v krožnikih in skodelicah več kot 70 kavarn in restavracij, ki so se odločile, da pristopijo k pobudi.

V okviru pobude Aggiungi il viola a tavola bodo gostinci vključili vijolično barvo v svoje menije, ponujali informativni material o demenci in zbirali dobrodelne prispevke, na Borznem trgu bo zaživel vijolični gozd oziroma gozd spomina, in sicer od 10. do 13. septembra. Po zgledu japonske navade tanzaku bo takrat možno zapisati svoj spomin na kartonček in ga izobesiti na drevo. V gozdu spomina pa se bo vsak dan dogajalo: tu bodo predstavili križanko, široko dva metra in dolgo štiri, vsakdo pa se bo lahko preizkusil v reševanju ugank. Na vrsti bosta tudi glasba in branje. Tu bo tudi vijolični kombi z mobilno ambulanto, v kateri bodo ponujali informacije in brezplačno svetovanje.

Vijolični kombi pa bo začel svojo pot že prihodnjo sredo, vse do polovice novembra bo obiskal tudi druge občine, Kras in širšo okolico. V Vijoličnem domu (Casa Viola) v Ul. Filzi pa bodo čez cel mesec vsak ponedeljek med 9. in 12. uro prirejali preventivne brezplačne preglede. V sklopu vijoličnega meseca bo nastala serija videoposnetkov, v katerih bodo skrbniki bolnikov opisali, kaj pravzaprav pomeni skrbeti za osebo z demenco. Te bodo širili po spletnih kanalih združenja. Pobude bodo organizirali tudi v sodelovanju z združenjem Casa del cinema in tržaško kavarno San Marco.