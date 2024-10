Sesljanski nadvoz bo kmalu spet prevozen

Kaže, da se bližamo zaključku del na novem nadvozu pri avtocestnem priključku za Sesljan v smeri proti Benetkam. Konec tedna naj bi lastnica ceste, družba FVG Strade, poskrbela še za zadnje teste, zatem pa naj bi cesto ponovno odprla za promet.

Avtocestni priključek med Prosekom in Sesljanom bo zaradi teh zaključnih testov zaprt v nočnih urah od sobote ob 21. uri do nedelje ob 6. uri. Promet bodo na Proseku preusmerili na lokalne ceste, istočasno bo zgoniški uvoz na priključek zaprt. V smeri proti Trstu pa bo treba avtocesto zapustiti pri Zgoniku. V tem času bo več težkih vozil s polnim tovorom večkrat prevozilo nov nadvoz v obe smeri, da bi tehniki preučili nosilnost oz. preverili obremenitev ceste, v ponedeljek pa naj bi le stekel tudi običajni promet.

Naj spomnimo, da so se dela začela spomladi, točneje sredi aprila, ko so stari nadvoz porušili in napovedovali štirimesečno zaporo. Nov nadvoz so začeli graditi sredi junija, ko so najprej postavili 45-metrski kovinski oder, z žerjavom so zatem namestili še kovinske nosilce oziroma stebre, sledilo je ulitje armirano-betonske plošče za sam nadvoz. S FVG Strade je pri delih sodelovala družba Edil Steel iz Chietija, ki je specializirana za jeklene konstrukcije. Vsa dela so potekala ponoči, kot je bilo načrtovano, da bi povzročila čim manj nevšečnosti v avtomobilskem prometu, sicer pa je bil nekajkrat širši del avtocestnega priključka zaprt za promet.

Naložba je bila vredna 2,1 milijona evrov. Vozniki so v teh mesecih iskali druge poti, saj so lahko avtocestni priključek zapustili le pri Proseku ali Tržiču. Zlasti obremenjen je bil Sesljan, kjer se je zaradi povečanega prometa redno ustvarjala daljša kolona vozil. V poletnih mesecih so se običajnemu prometu pridružili še turisti. Poletni meseci pa so bili po besedah izvajalcev najbolj primerni za taka dela, zaradi dolgih dni in manjših količin padavin.