Šest društev zaskrbljenih nad usodo prostorov, kjer delujejo

»Slovenska društva na Tržaškem se sprašujemo, ali bomo v naslednjih letih imeli še prostore, kjer bomo lahko delovali in ohranjali svojo slovensko dediščino, za katero so se naši predniki žrtvovali in borili.« Tako so v odprtem pismu zapisali predstavniki društev Tabor, Barkovlje, Ivana Grbca v Škednju, Sokol v Nabrežini, Vesna v Križu in Fotokrožka Trst 80, po sestanku, na katerem so se pretekli ponedeljek pogovorili o društvenih domovih, kjer se razvija večina kulturnega delovanja slovenske narodnostne skupnosti na Tržaškem.

Srečali so se, da bi delili skrb o usodi prostorov, kjer so v najemu in so v lasti družbe Dom. Slednja doživlja globoko finančno krizo, ki joskuša sanirati s prodajo dela svojega premoženja. Pred kratkim je napovedala možnost prodaje barkovaljnske stavbe v Ul. Cerreto, kjer domuje omenjeno slovensko društvo, ki ima razvejano delovanje in je med drugim eno od redkih v tržaškem predmestju. Leta 2021 pa je že prodala komercialne prostore ob baru Tabor v poslopju openskega Prosvetnega doma.

»Sprašujemo se, če prodaja grozi tudi vsem ostalim našim slovenskim društvom. Ugotavljamo, da veliko število naših društev še domuje v stavbah družbe Dom in je verjetno v nevarnosti, saj zaradi prodaje stavb tvegajo selitev neznano kam. Zelo nas skrbi, kaj bo z našim rednim delovanjem, z našimi ljudmi, predvsem pa z našimi mladimi. Čemu in zakaj in kdo je kriv, da moramo zapustiti naše kulturne domove? Če pride do tega, bo manjšina osiromašena in to ne samo v središču mesta, temveč tudi v številnih naših kraških vaseh, kjer se je itak etnična in družbena slika že povsem spremenila. Kam vse to pelje? Naša kulturno - prosvetna bodočnost bo odvisna od izbir, ki jih načrtujejo vsi tisti, ki so poverjeni za reševanje zahtevnih finančnih težav,« so zapisali predstavniki društev, ki se bodo sicer jutri sestali z odborom Tržaške matice, večinskim družbenikom nepremičninske družbe Dom.