Sezona gobarjenja je v polnem teku: katera so pravila igre?

Od konca julija in vse do oktobra v naših krajih uspevajo številne vrste užitnih gob. Marsikdo se v tem obdobju odpravi v gozd, da jih nabere in z njimi pripravi slastne jesenske jedi. Še posebej priljubljeni so jurčki in lisičke. Razširjeno je mnenje, da so te gobe tudi širše poznane oziroma, da se pri prepoznavanju teh gob težje zmotimo. Pri nabiranju pa previdnost nikdar ni odveč. Pomembno je tudi, da vemo, kako nabirati in kuhati različne vrste gob, saj najpogosteje pride do zastrupitve ravno zaradi neupoštevanja osnovnih pravil.

O teh in o pomembnih funkcijah, ki jih opravljajo gobe za obstoj gozdov takšnih, kakršnih jih vsi poznamo, smo se pogovorili tako s tržaško kot s sežansko gobarko. Ugotavljali smo tudi, katere so razlike med dvema državama, ko gre za zakone, ki določajo pravila o nabiranju in zaščiti gob.

S košarico v gozd previdno

Pri tržaškem mikološkem društvu Bresadola, ki že petdeset let deluje na področju gobarjenja, izobraževanja in raziskovanja gob, komur bi se želel odpraviti na gobarjenje v gozd, priporočajo, da najprej opravi izpit, s katerim si zagotovi primerno znanje in dovolilnico za nabiranje.

»Opraviti tečaj spoznavanja gob je temeljnega pomena. V istem rodu gob lahko najdemo tako užitne kot strupene vrste, neizkušeno oko pa teh ne bo zlahka razlikovalo. Zato je pomembno, da se, preden se podamo s košarico v gozd, primerno izobrazimo,« opozarja predsednica gobarskega društva Bresadola in mikološka inšpektorka Isabella Grandi. Prihodnji tečaj prirejajo oktobra.

Na območju Dežele FJK je med drugim nabiranje gob brez veljavne dovolilnice prepovedano. Po zakonu so sicer predvidene nekatere izjeme, v glavnem pa je izpit neizbežen. »Kar je pozitivno, saj se tako preprečujejo nevarne in tudi smrtonosne zastrupitve. Po drugi strani pa se zavarujejo organizmi, ki so za obstoj gozdov ključni,« pravi gobarka.

Na drugi strani meje so pravila drugačna. Posebna dovolilnica za nabiranje ni predvidena. Zakon določa le, da se lahko na slovenskih tleh nabere do dva kilograma gob dnevno, nabiranje zaščitenih vrst pa je dovoljeno izključno v študijske namene. Teh je približno 40, je pojasnila slovenska določevalka gob in dolgoletna predsednica Gobarskega društva Sežana Ljuba Tavčar Bandelj (pred nedavnim jo je nadomestila Ariana Pertinač), ki obžaluje, da Slovenija ni uvedla dovolilnice za nabiranje gob. »Za to smo se potegovali več let, žal pa predlog ni nikdar šel skozi,« je dejala gobarka.