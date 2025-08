Shod za demilitarizacijo tržaškega pristanišča

Zveza tržaške pomladi, mladinsko indipendentistično gibanje, se že pripravlja na shod, ki bo na sporedu 15. septembra, na dan začetka veljave Pariške mirovne pogodbe. Dokument iz leta 1947 je pomenil tudi vzpostavitev Svobodnega tržaškega ozemlja.

Shod bo imel letos sicer bolj pluralističen značaj, protestniki se bodo zavzeli predvsem za demilitarizacijo tržaškega pristanišča. To mora biti »nevtralno in odprto za vse države sveta,« so pobudniki povedali v soboto na predstavitvi shoda. K temu so sicer pristopila še druga gibanja, kot so proticepilci No green pass e oltre, Komunistična partija, društvo Alister in drugi.

»Vojna je vse bližje, največji davek bo plačal narod,« so opozorili pobudniki shoda in obsodili širjenje zveze Nato in Evropske unije. »Nato, EU in Izrael želijo Trst in njegovo luko zlorabiti in spremeniti v logistično-vojaško vozlišče,« so še povedali pri Zvezi tržaške pomladi.

Kot so pojasnili, se bodo na shodu tudi izrekli proti uvedbi t. i. Bombažne poti, ki bi Indijo prek izraelske Hajfe povezala s tržaško luko. Izrazili so tudi nasprotovanje vzpostavitvi projekta Trimarium, ki bi Trst povezal s poljskim Gdanskom na Baltskem morju in Črnim morjem. »Gre za vzpostavitev vojaškega bloka Nata v pripravah za spopad z Rusijo,« so sklenili pobudniki protesta.