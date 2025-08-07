Shod za zaposlene v tovarni Tirso razdvaja

Sindikat CGIL je za jutrišnji dopoldan sklical shod po miljskih ulicah. Sindikalisti hočejo izkazati solidarnost z zaposlenimi v tovarni Tirso in opozoriti na nespoštljiv odnos, ki ga ima do njih lastništvo le-te. Sprevod bo s ploščadi Alto Adriatico krenil ob 10. uri. in se zaključil pred miljsko občinsko hišo. Kriza v Tirsu se je pred meseci zdela rešena, ko je namero o prevzemu zaposlenih in tovarne napovedala družba Roncadin, ki pa se je naposled odločila, da je takšna poteza preveč tvegana.

Micheangelo Agrusti, predsednik zveze industrialcev Confindustria Alto Adriatico je danes sicer poudaril, da ga protest nekoliko preseneča. V sodelovanju z Deželo FJK si namreč od julija lani prizadevajo za zagotovitev prihodnosti tovarne in z njo za ohranitev delovnih mest. Z daljšim sporočilom za javnost sta se nekaj zatem oglasila še Alessia Rosolen in Sergio Emidio Bini, ki sta v deželni vladi pristojna za delo in gospodarske dejavnosti. Nesprejemljivo je, da se delavcem namenoma posreduje sporočilo, da se institucije ne zavzemajo zanje in da so bili vsi dosedanji ukrepi nesmiselni, sta med drugim zapisala.

»Ne bomo pustili, da se uveljavi sporočilo, da se v primeru Tirsa ni naredilo ničesar,« pa se začenja skupno sporočilo sindikatov Femca CISL, Uiltec in Fesica Confsal, ki zatrjujejo, da je bil njihov pristop vedno resen in odgovoren. Poudarjajo, da so nekatere industrijske družbe še danes zainteresirane, »bolj kot kdajkoli pa je potrebna enotnost«.