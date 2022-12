Luca Visentini se je v nekaj tednih najprej povzpel na vrh svetovnega sindikalističnega Olimpa, nato pa padel v afero o podkupninah iz Katarja. Videmčan, ki je v Trstu znan obraz (pred leti je bil tu pokrajinski in nato deželni vodja sindikata UIL), je bil zadnja leta generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov ETUC, 20. novembra letos pa so ga v avstralskem Melbournu izvolili na mesto generalnega sekretarja svetovne konfederacije ITUC.

Takrat so bili nanj že pozorni belgijski preiskovalci zaradi primera o podkupninah, ki v teh dneh pretresa Evropski parlament. Pred enim tednom so ga v Bruslju pridržali, po zaslišanju pa izpustili. Visentini je še vedno na spisku preiskovanih, ponavlja pa, da je nedolžen. Sumljiva je bila zlasti donacija (nekaj manj kot 50.000 evrov), s katero ga je med volilno kampanjo pred avstralskim kongresom podprla zdaj zloglasna nevladna organizacija Fight Impunity Pier Antonia Panzerija. Visentini pravi, da je ta denar namenil sindikatu, da bi z njim kril stroške kampanje, ter da se njegova stališča glede spoštovanja pravic delavcev v Katarju niso spremenila.

Potrjujete, da ste še med preiskovanimi?

Da. Nisem pa formalno obtožen. Po zaslišanju so štiri osebe obtožili in priprli, dva (vključno z mano) pa izpustili. Belgijski zakonik predvideva, da do konca preiskave, kar lahko traja leta, vsi zaslišani ostajajo na razpolago sodniku. Sem na prostosti, ne smem vzpostaviti stika z ostalimi preiskovanimi (tega vsekakor ne bi storil) in imam določene omejitve glede potovanj izven Evrope. To je v glavnem vse.

Pravkar ste bili izvoljeni na čelo svetovne sindikalne konfederacije. Kaj zdaj?

Predsednici sem sporočil, da si vzamem dopust. To ni suspenzija, s katero bi nekako priznal krivdo. Jaz sem nedolžen. Organizaciji sem pač na razpolago, a se začasno umikam, da lahko uvedejo notranjo razpravo in ocenijo primer, ki lahko negativno vpliva na ITUC. Na koncu bo padla odločitev o moji funkciji.