Sindikati zahtevajo aktivno vlogo vlade pri reševanju Wärtsile

Pet poslancev in senatorjev, ki je bilo v Furlaniji-Julijski krajini izvoljenih v italijanski parlament, je danes dopoldne na srečanju s sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM v tržaški dvorani Piccola Fenice obnovilo obljubo, da bodo še naprej na strani zaposlenih tovarne Wärtsilä pri Boljuncu pri pogajanjih za njeno prihodnost, zlasti zdaj, ko ta dosegajo najbolj kočljive trenutke. Sindikalisti si namreč prizadevajo, da bi pred prihodnjim srečanjem v Rimu, ki bo 18. maja, po zadnjem neuspehu, dosegli čimveč.

Zlasti so od parlamentarcev hoteli doseči, da bi vlada spet imela aktivnejšo vlogo pri iskanju najboljše rešitve, kot se je dogajalo v prvih mesecih pogajanja oziroma pred volitvami.V to smer se bo nagibalo tudi srečanje, ki so si ga sindikati izborili s predsednikom deželne vlade FJK Massimilianom Fedrigo in bo na vrsti že v ponedeljek.

Prizadevanja za ohranitev delovnih mest so tako kot oktobra spet povezala politike desnega tabora, ki je na vladi kot levosredinske opozicije. Tokratnega srečanja so se udeležili Walter Rizzetto, Nicole Matteoni (oba Bratje Italije), Massimiliano Panizzut, Debora Serracchiani (Demokratska stranka) in Isabella De Monte (Živa italija-Akcija), ki so bili prisotni tudi prvič, ko je sicer sodelovalo osem parlamentarcev.