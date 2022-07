Siot cilja na energetsko samozadostnost

Podjetje Siot, ki upravlja naftovod Trst - Ingolstadt, s tekočimi gorivi pa oskrbuje osem rafinerij v Nemčiji, Avstriji in na Češkem, kljub geopolitičnim trenjem dela s polno paro. Dobavo surove nafte iz Rusije je hitro nadomestilo z afriško nafto. Pred tedni je v tržaško pristanišče pripeljala tudi nafta iz Teksasa. O poslovanju in izzivih za prihodnost smo govorili s predsednikom Siota Alessiom Lillijem.

Vaše podjetje načrtuje vzpostavitev naprav, s katerimi bi lahko postali energetsko avtonomni in ekonomsko bolj varčni ter okolju prijazni. Kljub temu so vaše namere v nekaterih krajih Karnije sprožile proteste prebivalcev. Zakaj?

Ker je prišlo do velikega nesporazuma in ker so v javnosti zaokrožile netočne informacije. Mi ne nameravamo postaviti termoelektrarn, ki so velike in kompleksne naprave s pozitivnimi, a tudi z negativnimi učinki. Med slednje prav gotovo spada onesnaževanje okolja. V naših načrtih nikoli ni bila postavitev elektrarn, ampak naprav za kogeneracijo, s katerimi bomo proizvajali električno in toplotno energijo. V našem primeru bomo toploto uporabili za segrevanje surove nafte, ki bo s toplo vodo postala bolj tekoča, kar pomeni, da bo iz rezervoarja po ceveh lažje tekla. Za proces potiskanja bomo potrebovali manjši pritisk in posledično manj energije.

Lahko poenostavite ta postopek?

Bom primerjal kar z marmelado in vodo. Če po cevi potiskamo marmelado, je potrebna določena sila, če potiskamo vodo, je napor veliko manjši. S kogeneracijskim sistemom bomo naftovod obvarovali pred nenadnimi izpadi električne energije. Prednost tega sistema je tudi, da ta deluje z visokim izkoristkom in zato spada med okolju prijazne tehnologije.

Zaskrbljenost prebivalcev krajev, kjer boste postavili te naprave, je torej odveč?

Popolnoma odveč. Naj spomnim, da imajo kogeneracijo tudi v katinarski bolnišnici, in ta doslej nikogar ni motila. Protesti lokalnih skupnosti, ki bodo v krajih dobile kogeneracijske naprave, so me zato presenetili.

Koliko naprav boste postavili v dolinski občini?

Postavili bomo dve kogenaracijski napravi, vzdolž naftovoda pa bomo skupno postavili sedem naprav.

Ste z vašimi namerami seznanili dolinski občinski svet?

Ne, tega nismo storili, ker smo projekt pripravljali med pandemijo in zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa ni bilo mogoče srečanje v živo.