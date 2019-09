Širili bodo pomol in priveze

Šesta svetniška komisija se je včeraj sestala, da bi preučila predlog sklepa občinskega sveta glede odobritve druge funkcionalne tehnične prilagoditve že obstoječega Pristaniškega prostorskega načrta, ki ga predlaga tržaška pristaniška oblast.

Dodatne tehnične prilagoditve, ki so potrebne za bodočo funkcionalnost in kompetitivnost tržaškega pristanišča, je predstavil vodja oddelka za tehnično, okoljsko, storitveno in energetsko dejavnost Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana inženir Eric Marcone.

Načrt prilagoditev predvideva širitev treh privezov na pomolu Ro-Ro, in sicer dveh, ki se nahajata na terminalu Trajanskega nabrežja, in enega na petem pomolu. Za približno trideset metrov pa bo potrebno razširiti tudi sedmi pomol, ki ima s strukturnega vidika določene omejitve in lahko prenaša le omejene obremenitve, kar bi v prihodnosti lahko predstavljajo oviro, saj bodo tovorne ladje predvidoma vedno večje. Posledično bodo potrebni tudi večji nabrežni žerjavi. Na območju logistične platforme bodo na pomolu lesnega terminala dodali še en privez, ki bo povečal uporabnost in večnamenskost pomola, zadnja prilagoditev pa predvideva poglabljanje morskega dna pred logistično platformo na globino 18 metrov.