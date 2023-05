Širjenje morske kulture in spoznavanje Jadrana

Šport, okolje, kultura, tehnologija, zgodovina, umetnost, moda in seveda druženje. Vse to in še marsikaj ponuja festival Mare Nordest, ki se je včeraj začel s slovesnostjo v deželni palači.

Na Velikem trgu stojita dva večja šotora, ki bosta še danes in jutri gostila srečanja, delavnice in dogodke, ki bodo radovedne udeležence približali morju, pravzaprav temu, kar se dogaja pod njegovo gladino. Organizatorjem se je tudi letos pridružila mednarodna Akademija znanosti in podvodnih tehnik ter znanstveni institucionalni partnerji, kakršni so Univerza v Trstu, Nacionalni inštitut za oceanografijo in geofiziko - OGS, Nacionalni muzej Antarktike - MNA, center astronomskih ved Antares in VisitMalta. Festival podpira letos tudi italijansko ministrstvo za okolje, je včeraj spomnil organizator Roberto Bolelli.

Zlati trizob so včeraj podelili profesionalnemu potapljaču in oceanografu Francoisu Saranu, ki je s kapitanom Jacquesom-Yvesom Cousteaujem sodeloval na približno 20 odpravah na krovu ladje Calypso.

Na včerajšnjem odprtju je za mikrofon med drugimi stopil tudi paralimpijski svetovni prvak v namiznem tenisu, še ne 20-letni član ŠK Kras Matteo Parenzan, ki je poudaril vključevalno vlogo športa mladih s posebnimi potrebami in ne.

Festivala se bodo tudi danes udeležili ugledni gostje, ki bodo prispevali k širjenju morske kulture in spoznavanju Jadrana. Dogajanje bo v šotoru ob 10.15 uvedel fotoreporter Piero Mescalchin, ki ima za seboj 3000 potopov v Severnem Jadranu, ob 11.30 pa bodo zlati trizob podelili geologu Giuseppeju Mastronuzziju, ki je večkrat sodeloval v projektih IUGS - UNESCO o dinamiki obalnega pasa in nihanju morske gladine; ob 15.30 bo gost podvodni fotograf Adriano Morettin, ob 16.40 pa profesor podvodne arheologije Massimo Capulli, ki je za videmsko univerzo raziskoval Lido pri Benetkah. Ob 17.20 bodo zlati trizob podelili biologu Robertu Danovaru, ki je sodeloval na več kot 40 znanstvenih odpravah na Antarktiko in oceanografskih akcijah v Tihem, Indijskem in Atlantskem oceanu, kjer se je posvetil zlasti morskim ekosistemom.