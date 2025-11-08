Sissa stavi na internacionalizacijo in vključevanje

Visoka šola Sissa stopa v novo akademsko leto v duhu internacionalizacije in vključevanja. Novo, 47. poglavje študijskega centra, ki ima svoj sedež na Trsteniku, se je danes dopoldne začelo z nizanjem načrtov, uspehov in dosežkov, ki šolo postavljajo med same protagoniste mednarodnega raziskovanja, pa ne samo.

Internacionalizacija, ki se kaže zlasti v visokem številu tujcev na Sissi, tako med študenti kot med raziskovalnim osebjem in profesorji. »Njihova prisotnost je izraz privlačnosti šole in v sistem, ki se hrani z raznolikostjo in meddisciplinarnimi dinamikami, vnaša svežino idej in kultur,« je v svojem govoru poudaril direktor Andrea Romanino. Da bo šola še bolj privlačna, bo prispevalo tudi novo financiranje za začetek raziskovalnih dejavnosti za novo zaposlene, ki bodo lahko prejeli do 80 tisoč evrov v 5 letih.

Internacionalizacijo šole potrjuje tudi prisotnost Sisse na področju mednarodnega raziskovanja - sodelovanje z več kot 100 institucijami iz ZDA (Princeton, Harvard, Yale, NASA) je obrodilo skupne publikacije.

Internacionalizacija pa je navsezadnje povezana tudi z vključevanjem, je opozoril Romanino. Šola je namreč začela izvajati program za sprejem študentov, ki so vpisani na neevropske univerze in morajo zaradi geopolitičnih razlogov prekiniti študij. V istem duhu podpira Sissa mrežo IUPALS - Italian Universities for Palestinian Students in v zadnjih tednih so prvi palestinski študenti prišli na italijanske univerze, trije v Trst oz. Videm. »Ne bom se naveličal ponavljati, da izobraževanje in raziskovanje predstavljata seme prihodnosti države. Da ne bi bila prihodnost ogrožena zaradi uničenja univerzitetnih struktur v Gazi, podpira Sissa obnovo znanja na tistih območjih, v prepričanju, da mednarodno znanstveno sodelovanje lahko postane orodje miru in napredka,« je sklenil direktor.

Lectio Magistralis posvečeno kvantni mehaniki in kvantnim tehnologijam je ponudil Niccolo Somaschi, izvršni direktor podjetja Quandela.