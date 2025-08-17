Skavtje SZSO so taborili z vitezi okrogle mize

Izvidniki in vodnice kraškega in tržaškega stega Slovenske zamejske skavtske organizacije (SZSO) so se med 20. julijem in 1. avgustom potepali po Vipavski dolini, natančneje v bližini vasi Dolenje pri Ajdovščini. Poročilo o poteku tabora sta Primorskemu dnevniku poslala Vodilna panda (Martina Sosič) in Svojevrstno filozofski jelen (Jernej Močnik).

Najstarejši so na tabor odšli že dan pred ostalimi, da bi začeli postavljati večje zgradbe. Kasneje so se jim pridružili še vsi ostali in skupaj spoznali naselje Inverdun, kar v antični gaelščini pomeni graščina na sotočju. Celo taborjenje je namreč povezovala zgodba vitezov okrogle mize. V prvih dneh so izvidniki in vodnice postavljali Inverdun, kjer so se v naslednjih dneh izkazovali kot pravi vitezi. Med dnevi pustolovščine so plesali tradicionalne starodavne plese, kuhali v bosanskih sačih, reševali uganke in si izdelali uniforme.

Dogajanje na taboru je popestrila tudi delavnica dveh voditeljev italijanske skavtske organizacije AGESCI, ki sta mladim predstavila načela in značilnosti hebertizma, tj. gibanja za zdrav duh v zdravem telesu, katerega cilj je omogočiti vsakomur, da lahko pomaga sočloveku.