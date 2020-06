SKD Slovenec že 120 let zvesto svojim načelom

Slovensko kulturno društvo Slovenec obeležuje letos v Borštu in Zabrežcu dvojno obletnico, 120 let ustanovitve in 50 let prirejanja Praznika vina v parku Hribenca v Zabrežcu. Oba jubileja je nameravalo društvo letos slovesno počastiti: 120-letnico sredi maja, 50-letnico Praznika vina pa ta konec tedna, a oba praznika so morali zaradi koronavirusa prenesti na prihodnje leto.

KORENINE SEGAJO V 19. STOLETJE

Prve temelje organizirane kulturne dejavnosti so v Borštu in Zabrežcu postavili leta 1900, pa čeprav segajo korenine tovrstnega delovanja že v drugo polovico 19. stoletja. Že ime samo, ki so si ga tedanji odborniki in člani izbrali priča o pomenu, poslanstvu in vlogi, ki ga je društvo imelo za ohranjanje in razvoj slovenske narodne skupnosti, začenši od tedanje avstro-ogrske monarhije pa vse do današnjih dni. V vseh teh letih je doživelo lepe in manj lepe trenutke, preživelo je čas hudega fašističnega zatiranja, obdobja kulturnega razcveta in leta manj pestre dejavnosti. Družbeno okolje se je seveda bistveno spremenilo. SKD Slovenec se danes sooča s težavami, kot je krčenje slovenske prisotnosti na vasi in delno upadanje zanimanja za društveno delovanje, a kljub vsemu uspešno kljubuje vsem nevšečnostim današnjega časa, ostaja zvesto svojim izvirnim načelom in svojemu poslanstvu. Hvaležno se spominja vseh tistih, ki so pred 120 leti zaorali kulturno ledino v vasi, vseh tistih, ki so s svojim delom pripomogli k razvoju društva, a žal jih ni več med nami, in vseh tistih vaščanov, ki so v boju za svobodo darovali svoja življenja.