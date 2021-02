»Škedenj bo nedvomno postal imenitna četrt«

Zanemarjena cestišča in neprehodni pločniki, zapuščena poslopja in zaprte trgovine. Takšna je danes podoba Škednja, nekoč živahne slovenske četrti, znane po odličnem kruhu in bogati kulturni dediščini. V njem še danes delujejo dve slovenski kulturni društvi, Ivan Grbec in Jakob Ukmar, Škedenjski etnografski muzej, številna italijanska združenja ter košarkarski klub. Predstavniki vaške skupnosti so se večkrat srečali s tržaškim županom Robertom Dipiazzo, nazadnje so ga včeraj povabili na obisk, da se na lastne oči prepriča, kakšno je stanje. Predstavili so mu 35 točk za prenovo območja. Dipiazza se je v družbi Stefana Borinija, predstavnika sindikata upokojencev Spi Cgil, in predstavnikov krožka Arci Falisca, združenja škedenjskih mask Lalo in kulturnega društva Ivana Grbca sprehodil po tamkajšnjih ulicah.

»Pospremili smo ga na ogled območij, kjer je poseg občine nujen za varnost občanov, in drugih krajev, ki so za Škedenjce pomembni in potrebni obnove. Tu ni več trgovin ne osnovnih storitev,« je spomnil Borini.

»Škedenj bo nedvomno postal imenitna stanovanjska četrt mesta. Po zaprtju železarne se bo marsikdo odločil za nakup stanovanja ali obnovo stare hiše. Dokončali bomo z deli v Ulici Soncini, a za ostalo še nimamo načrtov. V Trstu imamo 350 km cest in 700 km pločnikov. Zadovoljen bom, če bomo ob koncu mandata prenovili 15 odstotkov cest,« je povedal župan Dipiazza.