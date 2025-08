Škedenj pod zvezdami privabil lepo število obiskovalcev

Kljub temu, da je bilo v soboto zvečer na nebu videti več oblakov kot zvezd, je poletna prireditev Škedenj pod zvezdami, ki jo ponuja tržaška občina v sodelovanju z domačimi društvi in lokali ter z zvezo Confcommercio, Cat Terziaria VG in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, privabila kar nekaj obiskovalcev.

Škedenjski etnografski muzej je privabil lepo število obiskovalcev. Do vhoda jih je tokrat privabil nov razsvetljeni dvojezični napis, ki so ga domačini postavili letos ob 50-letnici muzeja. Prostovoljke so jih z veseljem spremljale med eksponati in pripovedovale, kako se je nekoč živelo v škedenjskih hišah. Tudi Muzej jaslic in železniški muzej sta bila dobro obiskana in odprta do poznih ur.

Tržnico so kljub muhastemu vremenu priredili kot po načrtih. Ljudje so si pod dežnikom ogledali stojnice zbiralcev, obrtnikov in spretnih ustvarjalcev najrazličnejših predmetov.

Višek četrte noči Škedenj pod zvezdami pa je bil sprevod ob rojstvu in krstu Pusta.