Škedenj pod zvezdami vabi v soboto z bogatim programom

Škedenj je v zadnjih letih tudi po zaslugi požrtvovalnih domačinov - in vzporedno z zaprtjem železarne - nekoliko zadihal in zaživel, so prepričani pobudniki sobotne prireditve Škedenj pod zvezdami, ki bo od popoldneva do večera z bogatim programom vabila obiskovalce v ta značilen predel Trsta. Nekateri ga imajo sicer še vedno za vas, saj ohranja Škedenj, ki ima izrazit slovenski pečat, za razliko od mnogih drugih četrti svojo identiteto, zgodovino in tradicije.

V soboto se bo dogajalo od 16.30 do poznega večera, program je natisnjen na italijanskih in slovenskih letakih. Društvo Ivan Grbec bo gostilo fotografsko razstavo Paola Alfea, stojnico mačjega zavetišča in dejavnosti zadruge Duemilauno, ki imajo v ospredju inkluzivnost. Na vrsti bo poseben dogodek Mau-Cedonia, za ljubitelje gob pa bo na voljo tržaško gobarsko društvo.

Pri krožku Falisca bo potekal turnir v namiznem nogometu, po ulicah pa bo zaživela tržnica z obrtnimi izdelki z društvom Ricomincio da cane. Od 17. do 19. ure bodo na vrsti animacije za otroke, od 16.30 do 20. ure pa bodo obiskovalce vabili Škedenjski etnografski muzej (Ul. Pane bianco 52), ki praznuje letos 50 let, Muzej jaslic in klub železniških modelov Mitteleuropa (oba v Ul. Giardini 16).

Ne pozabimo na pustovanje, sestavni del škedenjske identitete: ob 18. uri se bo začel sprevod ob rojstvu Pusta, ki bo ob 20.30 doživel tudi krst. Večer bo od odprtih trgovinah in lokalih spremljala glasba z bobnarsko skupino Drum Squad (19.30) in Bandom Magazzino Commerciale & Friends (ob 21. uri).

Glavne ulice bodo od 15.30 zapirali za promet, da bodo v domeni pešcev. Prevoznik Trieste Trasporti zato ponuja poseben prevoz, avtobusi bodo vozili vsakih 20 minut izpred trgovine Famila v Ul. Valmaura s postanki v Istrski ulici, Ul. Baiamonti, Škedenjski ulici, ulicah Pitacco, Giardini in Carpineto (vstop z običajno avtobusno vozovnico).