Škedenjska železarna še razdvaja sindikate

Med 310 delavci plavža in koksarne škedenjske železarne je vzdušje vse prej kot praznično. Po uradni napovedi ju bo namreč lastnica tovarne, družba Arvedi, s prvim februarjem začela postopno zapirati. Med sindikati je prišlo do razhajanj, tako da niso še podpisali napovedanega sporazuma z lastništvom. Ta pa bi moral predstavljati sestavni del programskega dogovora, ki ga bodo Arvedi in javne uprave sklenili na italijanskem ministrstvu za gospodarski razvoj.

Zadnjo besedo o sindikalnem dogovoru bodo imeli delavci, ki bodo 7. januarja na notranjem referendumu oziroma skupščini odločali, ali ga bodo podprli.