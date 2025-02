SKGZ in SSO na obisku pri županu Dipiazzi

Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj sta se pred tednom dni v tržaški občinski palači sestala z županom Občine Trst Robertom Dipiazzo.

Pred nekaj tedni se je v Bazovici veter znesel nad drevesi na gmajni ob kraju spomina na bazoviške junake in je zato tamkajšnji spomenik doživel hude poškodbe. Župan je Bandlju in Dobrili zagotovil, da bo občina poskrbela za ureditev območja in za njegovo varnost.

Župan je SKGZ-ju in SSO-ju obljubil, da bo presegel težave, ki so nastale pri gradbenem dovoljenju za novi Stadion 1. maj. Sklepanje pogodbe z občino je namreč zastalo zaradi vsebinskih argumentov, ki jih z uradniki ni bilo možno preseči.

Bandelj in Dobrila sta županu tudi izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da Občina Trst ni še obnovila svojega članstva v Deželni mreži za slovenski jezik in sta mu dejala, da gre navsezadnje za pravico do javne rabe slovenskega jezika, ki izhaja iz zaščitnega zakona. Tudi glede tega je dal Dipiazza predsednikoma vsa zagotovila, da bo poskrbljeno, saj bi drugače občina tvegala revizijski postopek zaradi nastalega primanjkljaja.