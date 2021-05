Sklad Mitja Čuk upravlja boljunsko knjižnico

Občina Dolina je zaupala upravljanje knjižnice v Boljuncu Skladu Mitja Čuk z Opčin. Potem ko so lani prostore prenovili in nahranili knjižne police, se je občinska uprava odločila za zunanjo pomoč in preko razpisa izbrala organizacijo, ki ima za sabo več kot 40-letno izkušnjo na področju projektov družbenega vključevanja in ovrednotenja večjezičnosti našega območja. Sklad Mitja Čuk in občina z uradom za kulturo želita namreč, da bi knjižnica zaživela kot center za skupnost, kraj kulturnih in družabnih dogodkov.

»Komaj čakamo, da bomo lahko v svojo sredo sprejemali otroke in jim ponujali pravljične urice. Z dejavnostjo bomo začeli takoj, ko bo epidemiološko stanje dovoljevalo. Otroke bomo lahko spomladi gostili tudi na naši terasi in se tako čim bolje prilagodili predpisom za zajezitev pandemije,« je pojasnila Andreja Grom iz občinskega urada za kulturo.

Dvonadstropni prostor, ki se razteza na 130 kvadratnih metrih v stavbi občinskega gledališča Franceta Prešerna, sprejema bralke in bralce ob ponedeljkih med 15. in 18. uro, ob sredah pa med 9. in 12. uro. Obiskovalce vabijo, naj se pred obiskom najavijo s klicem na številko 339 8760709.