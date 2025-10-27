Sklad Tončič objavil razpis za študijske podpore

Slovenski visokošolski sklad Sergij Tončič je objavil razpis za študijske podpore za akademsko leto 2025/2026. Sklad, ki že več kot sedem desetletij podpira slovenske študente iz Furlanije - Julijske krajine, nadaljuje svoje poslanstvo spodbujanja znanja, izobraženosti in ustvarjalnosti med mladimi.

Ustanovitelj sklada je bil Frane Tončič (1893–1978), odvetnik in javni delavec, ki je leta 1952 s prijatelji ustanovil sklad v spomin na prezgodaj umrlega sina Sergija. Sklad je nastal iz želje, da mladim olajša pot do izobrazbe in jim omogoči osebni ter poklicni razvoj. V desetletjih delovanja je mnogim študentom omogočil nadaljevanje študija ter s podporami prispeval k bogatenju kulturnega in družbenega življenja slovenske skupnosti. Danes mu predseduje profesorica Marija Pirjevec.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati s stalnim prebivališčem ali krajem rojstva v FJK, ki so redno vpisani na dodiplomske ali podiplomske visokošolske programe. Vloga mora vključevati osebne podatke, fotokopijo osebnega dokumenta, življenjepis, potrdilo o dokončani višji srednji šoli s slovenskim učnim jezikom, potrdilo o vpisu, izpis opravljenih izpitov s povprečno oceno, družinski list ter obrazec ISEE. Dokumentacijo je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici na sedežu Sklada (Ul. Ginnastica 72, 34142 Trst) do 28. novembra. Podrobnejši pogoji na spletni strani sklada.