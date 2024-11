Skladatelj, razpet med preteklostjo in sodobnostjo

Mednarodna srečanja s sodobno glasbo Trieste Prima nam vsako leto širijo pogled na vedno bolj razgiban vrvež, v katerem se prepletajo tokovi sodobne umetnosti: geslo letošnjega 38. festivala je Glasba in svoboda, njegovo vsebino pa nam predstavlja umetniški vodja Corrado Rojac, profesor harmonike na konservatoriju Tartini in mednarodno uveljavljen skladatelj.

V brošuri, kjer lahko beremo podrobnosti o programih in skladateljih, je mojo pozornost najprej pritegnil uvodni esej, ki ga je prispevala Kenka Lekovich: naslov Fantazija za podirajoči se skeletni sistem (Fantasia per sistema scheletrico franante) zveni kot futuristična provokacija, ima pa realno osnovo, kot pojasnjuje tržaška pesnica in pisateljica, sicer rojena na Reki ...Kenka Lekovich je za naš festival lepa pridobitev: spoznali smo jo, ko smo pripravljali izvedbo skladbe Fausta Romitellija Index of Metal, za katero je prispevala libreto; čeprav ni glasbenica, je njena senzibilnost zelo izostrena, kot lahko razberemo iz njenega eseja, obenem igrivega in strokovno tehtnega. V njem beremo tudi razlago naslova, ko nam pove, da je arhitekt Carlo Scarpa želel biti pokopan v navpični legi, da bi lahko poslušal podiranje oziroma razpadanje lastnega okostnjaka, mimo te anekdote pa nas vodi k razmišljanju o glasbeni umetnosti vse od časa starih Grkov.

Glasba in svoboda lahko stopata navštric, sta pa tudi lahko v antitezi, saj se je glasba skozi stoletja razvijala na podlagi domala matematičnih zakonitosti: svoboda, ki jo bel, nepopisan list nudi skladatelju, je lahko tudi vir neskončnih dvomov, vsekakor pa velike odgovornosti?Seveda ... Skladatelj je vedno razpet med preteklostjo in sodobnostjo ter se sprašuje, koliko lahko zajema iz preteklosti in do kod si lahko drzne v bodočnost. Giampaolo Coral, ustanovitelj festivala, ki bi letos praznoval svojo osemdesetletnico, je dejal, da ga je glasba osvobajala psihičnih tegob. Njemu bomo jutri posvetili študijski dan, ki se bo pričel ob 9. uri na konservatoriju Tartini: povabili smo ugledne strokovnjake, ki bodo do podrobnosti analizirali njegovo glasbo, tudi psiho-glasbo, kot je imenoval svojo Demoni e fantasmi notturni della città di Perla, ki jo bomo poslušali ob 18. uri. Mauro Rossi, Ingrid Pustijanac, Adriano Martinolli D’Arcy, Paolo Somigli, Renzo Cresti, Ivano Cavallini, Roberto Calabretto in Luca Pfaff nam bodo izrisali poglobljen portret skladatelja, ki ima nemalo zaslug za samo prisotnost sodobne glasbe v našem mestu.