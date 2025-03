Skodelica kave v Trstu vse dražja

Kavni sektor je v Trstu pomembna gospodarska panoga, saj zaposluje okrog dva tisoč ljudi v celotni kavni verigi, od dobaviteljev surove kave do lastnikov pražarn, špediterjev, proizvajalcev embalaže in kavnih aparatov. Le kavne plantaže v Tržaškem zalivu in na Krasu nimajo (še?) ustreznih naravnih pogojev za uspevanje. Zato sedanja kriza oziroma »popolna nevihta« kavnega sektorja, kot so jo poimenovali nekateri analitiki, vzbuja v mestu velike skrbi. Tudi med potrošniki in ljubitelji skodelice kave, ki je v Trstu cenjeno blago.

Kdor ni zaposlen v kavnem sektorju, krizo občuti takrat, ko si v enem od številnih mestnih barov in kavarn privošči črni napitek. Cena skodelice espressa namreč v zadnjih letih vztrajno raste. Če smo še pred dvema ali tremi leti za kavo, ki smo jo spili stoje ob pultu, od šteli evro ali evro dvajset, moramo danes odšteti evro trideset ali celo 1,50 evra. Ko sedemo h kavarniški mizici, je cena višja in se razlikuje od kavarne do kavarne, povprečno pa se suče okrog dveh evrov.

Podražitve izvirajo od daleč

Vzrokov za podražitev skodelice kave je več, opozarjajo v društvu Caffè Trieste, ki od leta 1891 združuje podjetja kavne verige in danes šteje 60 članov, med njimi 25 na Tržaškem. Prvi in poglavitni je podražitev surove kave, ceno katere določajo na borzi, zlasti na tistih v New Yorku in Londonu. Surova kava je namreč tako imenovana commodity, ena od primarnih surovin, na katerih sloni mednarodna trgovina. Samo v letu 2024 se je cena surove kave zvišala za kar 70 %, v prvih 40 dneh leta 2025 pa še za dodatnih 30 %.

V enem letu se je torej cena podvojila in dosegla rekordnih 440 stotink dolarja na libro (ena libra ali funt merita približno 450 gramov). Zakaj pa je cena surove kave tako vrtoglavo narasla? Eden od poglavitnih razlogov so klimatske spremembe in posledično manjši pridelek, opozarja Alberto Polojac iz tržaškega podjetja Imperator, specializiranega v uvozu surove kave.