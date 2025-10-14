Škof pisal rabinu in islamskemu vodji

»Z velikim veseljem se tako jaz kot vsa katoliška skupnost pridružujemo judovskim bratom, ki se veselijo osvoboditve izraelskih talcev, in vsem palestinskim bratom, ki se veselijo konca vojaških operacij v Gazi. Vemo, da smo šele na začetku poti. Vemo, da nas čaka še veliko težav, saj je bilo posejane veliko bolečine in je veliko nedolžnih ljudi izgubilo življenje. A vendar je danes dan upanja, ki nas mora vse združiti. Danes je dan, ko smo poklicani, da glasno izrazimo željo in prepričanje, da bomo odstranili ovire, ki se še bodo pojavile, brez uporabe nasilja.«

Tako je v pismu zapisal tržaški škof Enrico Trevisi. Naslovil ga je na vodjo tržaške judovske skupnosti, rabina Aleksandra Melonija in na predsednika tržaške islamske skupnosti Akrama Omarja, v njem pa izraža veselje ob osvoboditvi talcev in koncu vojaških operacij ter vabi k molitvi za mir. Nocoj ob 20.30 bo daroval mašo na Vejni in bo molil za mir.