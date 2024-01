Škof Trevisi o moči besede in komunikacije

Da so besede dragocene in imajo veliko moč, ki je sicer odvisna od tega, na kakšna »tla« pade, se pravi katere ljudi in kako jih sploh doseže, je včeraj v Vurnikovi kapeli v škofijski palači zbrane nagovoril tržaški škof Enrico Trevisi, ki je prvič daroval vsakoletno mašo ob godu zavetnika novinarjev sv. Franciška Saleškega. Ob tej priložnosti je novinar Miro Oppelt v slovenščini prebral berilo iz druge Samuelove knige.

V svoji pridigi se je škof Trevisi zaustavil pri besedah, ki jih moramo novinarji uporabljati zavestno, saj opravljamo človeštvu koristno delo, ki nas včasih stane življenje. Spomnil se je pri tem trojice novinarjev tržaškega sedeža Rai, ki je življenje izgubila pred tridesetimi leti v Mostarju, kjer je vojni skušala povrniti človeško lice.

Sledilo je srečanje ob 58. svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja, kjer je škof odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki so od njega izzvali oceno prvega leta v mestu. Da se življenja v Trstu veseli, je potrdil Trevisi in v isti sapi dodal, da je spoznal tudi težave, s katerimi se soočamo in ki za rešitev zahtevajo potrpljenje. V pogovorih z ljudmi je slišal za trpko preteklost mesta in v njihovih besedah začutil tudi željo po spremembah, ki bodo zaznamovale prihodnost.

