Škof vabi občane, naj podprejo delavce

Pred sobotnim shodom, ki se bo začel ob 9.30 na Trgu Oberdan in s katerim želijo sindikati opozoriti na industrijsko krizo, je zaskrbljenost nad situacijo izrazil tudi škof Enrico Trevisi. Ta je v posebnem zapisu izrazil solidarnost z vsemi delavci, ki so zaradi krize nekaterih industrijskih obratov ogroženi. Ob tej priložnosti je povabil občane in občanke, naj se v čim večjem številu udeležijo napovedane demonstracije.

»Številni občani se bojijo, da bo napovedano krčenje dejavnosti v obratih U-Box, Flex in Tirso našo skupnost naredilo bolj krhko in revno. Družbeni nauk cerkve spodbuja družbeno odgovornost podjetij. Ta so dolžna upoštevati številne dejavnike,« je zapisal škof in dodal, da se pridružuje vsem tistim, ki zahtevajo intervencijo javnih ustanov, tudi tistih na državni ravni, ki lahko preprečijo siromašenje našega mesta. Škof je prepričan, da manj delovnih priložnosti spodbuja beg mladih. Ob tem je spomnil, da je Trst leta 1970 imel okrog 270 tisoč prebivalcev, danes jih ima pod 200 tisoč.

»Ni dovolj živeti v lepem mestu. To mora biti atraktivno tudi zaradi delovnih priložnosti, tako v raziskovalnih centrih kot v tovarnah, turizmu in zavarovalniškem svetu,« je dejal Enrico Trevisi, ki je ob koncu svoj zapis sklenil s temi besedami: »Priznam, da ne morem podati rešitve. Ampak kot škof čutim potrebo, da se še naprej osredotočam na občutljive teme: na zaščito delovnih mest, na storitve, ki omogočajo usklajevanje dela z družino, ter na dostojno in pošteno plačano delo.«