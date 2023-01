Skoraj 40 milijonov evrov za vzdrževanje šol

Prva dela se bodo v nekaterih šolskih poslopjih v tržaški občinski lasti začela že v prihodnjem mesecu, do konca leta 2026 pa naj bi se zaključila tudi vsa ostala, ki jih vključuje spisek, ki sta ga danes predstavili tržaški občinski odbornici za infrastrukturna dela oz. šolstvo Elisa Lodi in Nicole Matteoni.

Da gre za izredna vzdrževalna dela, ki bodo zahtevala skupno nekaj več kot 39,5 milijona evrov je opozorila prva in v isti sapi dodala, da imajo čisto vsa že zagotovljeno finančno kritje – tako iz občinske bilance kot na podlagi okvirnih sporazumov z Deželo FJK in iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost (PNRR). Občina Trst je lastnica več kot 150 šolskih poslopij (v seznamu ni drugostopenjskih srednjih šol, ker Občina Trst ne krije izrednih vzdrževalnih v njih), ki imajo različne potrebe oz. strukturne težave. »Postopek obnove je v šolah zahteven, ker pouka ne gre prekinjati,« je opozorila Lodijeva in namignila, da bodo zato dela izvedli v glavnem v poletnih mesecih, ko so šole zaprte, ali po tranšah, da bi čim manj motili pouk. V nekaterih primerih bo seveda otroke treba preseliti v druge mestne prostore, saj so dela obširnejša oz. bodo zahtevala nekaj let. Povečini gre za ureditev protipožarnih sistemov, za odstranitev azbesta, zamenjavo oken, obnove fasad in streh ter izredna vzdrževalna dela.

