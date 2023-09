Skoraj 600 kandidatov se je potegovalo za zdravstveno fakulteto

Skoraj 600 kandidatov je včeraj zasedlo učilnice poslopja H3 tržaške univerze, kjer so potekali vstopni izpiti fakultete za zdravstvo. Potegovali so se za 361 mest, katerih 180 je namenjenih bodočim medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, 16 babicam in babičarjem, 30 fizioterapevtom, 20 tehnikom psihiatrične rehabilitacije, 30 ustnim higienikom, 40 zdravstvenim asistentom, 20 tehnikom preventive v delovnem okolju in 25 logopedom.

V Trst po diplomo

Tržaška univerza si prizadeva, da bi ugodila potrebam današnje družbe in okolja, v katerem deluje. »Pomanjkanje osebja je v zdravstvu kočljiv problem, ki ga sicer univerza ne more rešiti, lahko pa pripomore s popolnejšimi študijskimi programi,« je za Primorski dnevnik povedala Silvia Palmisano, zdravnica in koordinatorka oddelka za medicinske sestre in zdravstvene tehnike ter predsednica izpitne komisije, »porast števila kandidatov je posledica prenovljenih študijskih programov, ki jih ponujamo v Trstu. Več kot 20 odstotkov jih je prišlo iz drugih italijanskih dežel.« Univerza ponuja v prihajajočem akademskem letu 64 odstotkov več mest na oddelkih fakultete za zdravstvo, kot med pandemijo, ko je bilo sicer število okrnjeno. Porast diplomiranih bodo zabeležili v prihodnjih letih predvsem med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki, logopedi in fizioterapevti. Za 25 odstotkov pa so narasla mesta na oddelku za tehnike psihiatrične rehabilitacije.

»Prav zato sem prišla na vstopni izpit v Trst, ker je študij logopedije znan po kakovosti in eden od redkih v severu Italije,« je povedala 19-letna Alessia iz Gorice, ki se je na izpit pripravila sama in upa, da se bo po opravljenem študiju takoj zaposlila. Iz Parme se je včeraj pripeljal Gabriele, katerega možnost hitre zaposlitve sicer ne mika, najbolj ga privlačujejo vsebine študijskega programa oddelka za zdravstvene tehnike: »Pripravil sem se sam s pomočjo besedil in spletnih testov. Če me tokrat ne bodo vzeli, se bom letos vpisal na tečaj za osnovno oskrbo in prihodnje leto ponovno poskusil.«