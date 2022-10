Skoraj 600 ljudi solidarnih z migranti

Usoda beguncev, ki so v Trst pripešačili po balkanski poti in od julija spijo pod milim nebom pred tržaško železniško postajo, zapuščeno dvorano Tripcovich ter bližnjih ulicah je pri srcu številnih prebivalcev mesta in bližnje okolice. 575 podpisnikov je tržaškemu prefektu Annunziatu Vardeju in Robertu Dipiazzi poslalo odprto pismo, s katerim ju pozivata, naj čim prej postavita konec težkemu položaju. Prizadevajo si, da bi migrantom med čakanjem odobritve prošnje za azil oziroma med čakanjem na odhod drugam zagotovili zatočišče pred mrazom, streho nad glavo oziroma najnujnejšo oporo.

Življenjske zgodbe, poklici in izkušnje podpisnikov odprtega pisma tržaškemu prefektu in županu so med sabo zelo različne. Med njimi so tisti, ki vsakodnevno skrbijo za sprejemanje prosilcev za azil, številni angažirani posamezniki in marsikatera znana imena. Pismo v podporo migrantom so med drugimi podpisali igralka Ariella Reggio, novinar Paolo Rumiz, umetniška vodja tržaškega filmskega festivala Nicoletta Romeo, direktor centra za kardiovaskularne bolezni v glavni tržaški bolnišnici Andrea Di Lenarda, zgodovinarka Marta Verginella, ilustratorka Vesna Benedetič, zgodovinar Raoul Pupo, filozof Pieraldo Rovatti, pisatelj Pino Roveredo, nekdanji direktor visoke šole SISSA Stefano Fantoni, nekdanji rektor tržaške univerze Maurizio Fermeglia, dolgoletni direktor večstopenjske šole Iqbal Masih na Melari Andrea Avon in kulturna delavka Elena Cerkvenič. Poziv je podprlo tudi 57 dijakov Jadranskega zavoda združenega sveta ter metodistična evangeličanska in valižanska cerkev. Politikov tokrat niso hoteli zraven, da ne bi nihče pisma pripisal enemu ali drugemu političnemu taboru.