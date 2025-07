Skrbi jih kriminal na območju Ulice Valmaura

Prve dni julija je v stanovanjskem kompleksu družbe neprofitnih stanovanj Ater v Ulici Valmaura pv Trstu prišlo do hudega primera nasilja. Roparja s pokritima obrazoma sta vlomila v stanovanje in napadla 80-letno žensko ter jo imobilizirala, da bi nemoteno odnesla plen.

Na kaznivo dejanje je opozoril Elvio De Candia, vodja svetniške skupine liste Punto Franco v 7. rajonskem svetu: »To ni edini primer nasilja v tem mestnem predelu, kjer se širita kriminal in vandalizem. Prebivalci se počutijo ogroženi, zlasti šibkejši in starejši občani.« Svetnik je zato vložil nujni svetniški predlog, ki ga je rajonski svet sprejel in predal tržaški občini.

V njem zahtevajo srečanje s prefektom in predlagajo, naj na območju uvede varnostni načrt, podobno kot so ga pred časom pri Stari mitnici.