Obmejni policisti so v soboto v bližini mejnega prehoda pri Fernetičih v tovornjaku s priklopnikom srbskih registrskih tablic odkrili pet migrantov, afganskih državljanov, med katerimi je bil tudi en mladoletnik. Ob nezakonitem prehodu meje so se skrivali med embalažo. Na kraj so prišli tudi gasilci in zdravnik službe 118. Pribežniki, ki so bili v dobrem zdravstvenem stanju, so zaprosili za azil. V posebnem sprejemnem centru bodo preživeli obveznih 14 dni karantene.