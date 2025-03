Skrivnosti dveh tržaških palač in vile pod Svetim Vidom

Bliža se čas vodenih ogledov po manj znanih in običajno nedostopnih krajih zgodovinske in kulturne dediščine. To priložnost ponuja italijanski sklad za okolje FAI (Fondo Ambiente Italiano), ki vsako leto s pomladanskimi in jesenskimi dnevi omogoča odkrivanje skrivnosti različnih mest, med katerimi je tudi Trst. Letošnji, 33. pomladanski dnevi - vodene oglede prirejajo v soboto, 22., in v nedeljo, 23. marca - pa bodo potekali v posebnem vzdušju, saj sklad FAI letos praznuje svojo 50. obletnico ustanovitve.

Za obisk simbolični prispevek

Ob tej priložnosti v Trstu odpirajo vrata nekdanje palače tržaškega Lloyda na Velikem trgu (v njem trenutno domujejo uradi Dežele FJK), in sicer tako v soboto kot v nedeljo med 10. in 18. uro (zadnji ogled ob 17. uri). Vodeni ogledi v slovenščini se bodo obakrat začeli ob 11. uri.

V obeh dneh bodo omogočili tudi obisk tržaške vile Necker pod Sv. Vidom, od 11. do 18. ure (zadnji ogled ob 17. uri). Vodeni ogled v slovenščini bo ob 15. uri. Palačo Ferdinandeo na Frnedu, kjer deluje poslovna šola MIB Trieste School of Management, bodo za javnost odprli samo v nedeljo, in sicer od 10. do 13. ure in od 14. do 17. ure (zadnji ogled ob 16.30). Tu prirejajo tudi oglede v angleškem jeziku z začetkom ob 11. in ob 15. uri. Vpisanim v sklad FAI bodo omogočili tudi obisk notranjosti stavbe v Korzu Saba 20 (v soboto in v nedeljo z začetkom ob 10., 11.30 in 16. uri). Obiskovalci bodo tu spoznavali zgodovino tržaškega in italijanskega prostozidarstva ter si ogledali simbole in umetnine, ki jih tam hranijo.

Za vodene oglede, za katere predhodna prijava ni potrebna, je predviden prostovoljni prispevek v višini najmanj treh evrov, v primeru ogleda v Korzu Saba pa bo treba odšteti sedem evrov.