»Skupaj s številnimi nošami sva okronala najino pravljico«

Thomas Velikonja in Tina Forčič sta se v nedeljo poročila na Kraški ohceti

Martin Poljsak |
Repen |
1. sep. 2025 | 20:01
    Tina Forčič in Thomas Velikonja sta se vzela na letošnji Kraški ohceti (FOTODAMJ@N)
»Brez vseh ljudi, ki so prišli na Kraško ohcet, ne bi bilo fešte.« Ženin Thomas Velikonja in nevesta Tina Forčič v nedeljo nista mogla prehvaliti vseh, ki so si nadeli narodno nošo, da bi se z njima veselili ob sklenitvi zakonskega stanu. Nevesta je povedala je, da je z besedami težko opisati vse občutke, ki jih je doživljala med celodnevnim veseljačenjem in vse dni pred tem. »S Tino sva v nedeljo okronala najino pravljico,« pa je s cmokom v grlu povedal ženin, ki se je po kosilu v restavraciji Križman z zvestimi »Saležni«, godci iz vasi v zgoniški občini, odpravil po osmicah in pod šotor društva Kras na repenskem Placu. »Zahvala naj gre godcem s Proseka, Nabrežine, Doberdoba in Škednja,« je povedal, »pa župniku Bedenčiču in nabrežinskemu duhovniku Karlu Bolčini, ki nama je uredil papirje, da sva se lahko vzela na Tabru,« sta povedala Tina in Thomas, ki sta poseben spomin posvetila pokojni Thomasovi mami, naif slikarki Mihaeli Velikonja, ki si je srčno želela, da bi se sin poročil na Kraški ohceti. Njej v čast sta v restavracijo Križman postavilo sliko in potret: »Da je lahko praznovala z nama.«

Obsežno o Kraški ohceti v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.

