Ob prvem srečanju z vrhunskim slovenskim umetnikom v živo me je navdušila njegova preprosta, ampak karizmatična prisotnost. Ko sem v Društveni gostilni v Gabrovcu, na večeru društva Drago Bojan, stopila k njemu za intervju, mi je stisnil roko, se nasmehnil in dejal: »Čakajte, podaril vam bom svojo novo ploščo. Veste, z mediji je treba vedno imeti dober odnos,« me je že na začetku nasmejal. Presenečena in ganjena sem bila, da mi tak umetnik podarja svojo ploščo s posvetilom in v njem sta se svetili otroška iskrenost in radodarnost. Že po kaki minuti pogovora sem začutila, kako globoka je ta oseba, kako skromna in neposredna, tako kot v svojih pesmih.

Kdo je Adi Smolar danes, po dolgoletni glasbeni karieri?

Danes je Adi Smolar šestdesetletnik, ki živi po načelu »skupaj ustvarjamo lepe spomine«. V vseh svojih 39 letih glasbenega delovanja sem zaznamoval slovenski prostor s svojo glasbo. Največja pohvala mojemu delu pa je ta, da mojo glasbo poslušajo vse generacije.

Na koncertih sem lahko tudi opazil, da moja glasba združuje ljudi, ki imajo različne glasbene okuse. Menim, da so temu botrovala moja življenjska besedila, v katerih izpostavljam probleme, govorim o odnosih med ljudmi, nudim tolažbo ter ponujam tudi rešitve problemov. Vloga glasbe ni samo ta, da zabava, ampak tudi, da nas nagovori in nam svetuje.